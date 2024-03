"Quando la città di Leopoli è stata bombardata ed è scattato l’allarme bomba ho avuto paura"

Giancarlo Morsello, di Mediterranea Saving Human, come e` stato stare in un paese dove tuttora c’e` la guerra? "Noi siamo stati a Leopoli, una citta` lontana da dove ci sono i combattimenti, quindi non ci sono macerie e non ci sono allarmi bomba ogni 10 minuti. Tuttavia capita di notare persone in abiti militari in carrozzina o con le stampelle, perche´ hanno avuto un infortunio al fronte". Ha avuto paura mentre era in viaggio?

"Due giorni prima di partire quando la citta` di Leopoli e` stata bombardata, ho avuto paura. Così la mattina del primo giorno quando e` scattato di nuovo l’allarme bomba".

Durante il viaggio in Ucraina era protetto?

"Sopra i furgoni avevamo messo le croci rosse sul tetto per indicare che si trattava di mezzi umanitari".

Cosa ha provato ad essere in Ucraina?

"Molta tristezza e molta ansia".

Quanto e` durata la missione in ucraina?

"Una settimana, pero ognuno di noi nelle nostre città ha fatto degli eventi per raccogliere i fondi per pagare il carburante o dei punti di raccolta dove le persone potevano portare beni come medicine, pannolini per bambini o per anziani. Attraverso il loro impegno, dimostrano che anche nelle situazioni piu` difficili e` possibile fare la differenza, offrendo conforto e sostegno a chi ne ha piu` bisogno".