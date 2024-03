Quando la famiglia scoppia: storie di figli e genitori

"Genitorialità e cambiamento sociale: la gestione dei conflitti in famiglia". E’ il titolo della serata organizzata dalla associazione "Momento d’ascolto" nella biblioteca comunale di San Mauro Pascoli, nell’ambito di due incontri per genitori denominati "Io adolescente, tu genitore non capisci niente!". Sono intervenuti la presidente Liviana Bartolini, Jusi Andriuolo avvocato, Giulia Bisacchi psicologa, Elena Bricchi mediatrice familiare, Luca Fabbri psicoterapeuta ed educatore, Marta Maroni psicologa, Giulia Monanni psicologa dello sviluppo, Romina Muratori psicologa dell’età evolutiva ed educatrice. Ci sono state anche testimonianze dirette di coppie separate e di figli adolescenti. Ha aperto la serata l’avvocato Jusi Andriuolo: "Io tutti i giorni combatto con genitori che si separano e la cosa principale è capire cosa vogliono fare con i figli. Con noi questa sera abbiamo Aurora, 18 anni compiuti da poco". E proprio Aurora De Angelis ha iniziato il suo racconto: "Nel 2013 è iniziato tutto e ho capito subito che se i miei genitori avessero continuato a stare insieme, sarebbero stati infelici. Così si sono separati e li ho visto sereni e felici come avevo desiderato. Certo non era normale avere due case per me, due camere, due armadi. Però la mia felicità è stato vedere due genitori sereni, anche se ormai era diventato una cosa normale. Non ho mai avuto la figura della mamma che mi metteva contro il babbo, due genitori che non hanno mai parlato male l’uno dell’altro. Stavo bene con tutti e due e anche con mio papà. Loro sono stati più felici separati e non insieme, penso per me e io sono stata contenta ugualmente. Sono stati due genitori intelligenti, non ho mai avuto fin da piccola il dolore di questa separazione, mai problemi. I segnali li avevo visti perchè io dormivo nel letto con mia mamma e il babbo nel mio letto. Poi mi hanno spiegato tutto e io ho capito, anche se ero una bambina. Sono sempre stata libera di scegliere anche di andare più volte da mio babbo. Mai nessuna forzatura. Secondo me per un figlio privare di vedere il proprio padre quando si viene assegnati alla tutela della mamma, è brutto. Invece a me è andata bene, visto che loro insieme non stavano in pace".

Poi è intervenuta una coppia, Anna e Davide, che si è separata nel 2018 con un figlio di sette anni. Racconta Anna: "Quando abbiamo comunicato che ci separavamo, nostro figlio non ha accettato. Poi il mio ex marito ha preso un casa vicino alla nostra e così la situazione è diventata normale. In seguito io ho avuto un figlio dal mio nuovo compagno e i due bambini sono legatissimi. Adesso siamo una sorta di famiglia allargata, con un unico obiettivo: il bene dei nostri due figli. Io non ho chiesto alcun mantenimento al mio ex marito, ma ceniamo spesso insieme, siamo andati in vacanza tutti in Grecia, senza mai farci la guerra".