Quando le canne erano una ricchezza. E davano il nome a borghi e frazioni

Si fa presto a dire canne: intendendo l’affollata e multiforme famiglia di canne di valle o di palude (le ‘canne’, espressione gergale dei nostri tempi riferite a sigarette di marijuana sono tutta un’altra storia). Pensate un momento all’antico nome di borghi o frazioni a noi vicine: Cannuceto di Cesenatico, Cannuzzo di Cervia, Valle della Canna nel ravennate lungo la Romea, Valloni a ponente di Cesenatico (la bicocca dei Valloni, luogo del cuore del poeta cesenaticense Leo Maltoni per le sue cacce poetiche). Ed altri luoghi ancora, tra cui Capannaguzzo, capanne con tetti di canna. Anche il nome di Sala non deriva da sale, ma da una parola arcaica che significava palude, acquitrino. In quei toponimi (cioè nomi di luoghi) dei nostri posti davanti al mare c’è la storia antica, millenaria delle valli e delle paludi -via via bonificate nei secoli- che ne erano l’habitat. Per i nuclei di povera gente che s’era insediata in gronda alle valli i diversi tipi di canne erano risorsa importante. Le più usate erano la canna di palude (in dialetto romagnolo la ‘càna), la paviera (‘pavira’), il giunco (‘zònc’). La carice (‘zlèna’).Con la canna palustre debitamente lavorata si coprivano capanni e stalle, serviva anche come combustibile. Con la paviera si facevano cesti, vari tipi di stuoie, sporte. Curiosità: un tempo le sporte di cannucce si trovavano a modico prezzo nei mercati: oggi quelle sporte artigianali sono costose fighetterie da boutique. Con la carice si facevano i legacci per i covoni di grano e le funicelle con cui si impagliavano le sedie oppure si rivestivano i fiaschi e le damigiane. Nella non lontana Villanova di Bagnacavallo, l’ Ecomuseo delle Erbe Palustri offre una spettacolare antologia dei tanti manufatti realizzati con le canne. Dura era la vita di chi abitava anticamente quei luoghi, tra intemperie e malattie: in particolare la terribile malaria. La zanzara anofele, vettore della malaria, non guardava in faccia a nessuno, fossero braccianti o nobili di passaggio. Nel 1321, dalle parti di Ravenna, anche Dante Alighieri si beccò la malaria e ne morì. Anche nella nostra Cesena non mancano toponimi vallivi. Basti pensare alla Valdoca: cosiddetta, raccontano gli antichi cronisti cesenati, perché in questa valle ‘anseres innatabant’, cioè oche ed altri uccelli acquatici vi sguazzavano. Questa valle locale fu interrata nel XV secolo, durante i lavori per la costruzione della Cattedrale di Cesena. Che fosse una depressione valliva è evidente anche oggi. All’uscita delle Poste, in Piazza della Libertà, c’è un dislivello che ancora racconta l’antico fossato, una discesa di alcuni metri che porta in via Paiuncolo. Paiuncolo: che roba è? E’ il nome di un particolare un uccellino di valle, detto dagli antichi ‘paglinculo’: che non è una parolaccia, ma la raffigurazione della sua lunga coda, come un pennacchio di canna infilato nel sedere. Le spettacolari evoluzioni dei branchetti di basettini (questo è il nome italiano di questi uccellini palustri) sopra le canne di valle colpirono l’immaginazione popolare tanto da restare nella memoria, dando il nome di ieri ad una odierna via del centro cittadino.