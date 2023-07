Quando l’igiene era lusso La latrina? In giardino

di Gabriele Papi

La lunga marcia dei gabinetti, i servizi igienici privati e pubblici. Mini storia della civiltà quotidiana: una faccenda per niente scontata. Luglio 1797: un bando della municipalità cesenate proibiva “ a chiunque di gettare, far gettare o permetterlo, sulle strade e piazze della città qualunque sorta d’acqua, broda o altra immondezza e sozzura”: frequente il rischio per i viandanti di beccarsi gavettoni casuali e maleodoranti. Un secolo dopo: 1885: risultati dell’inchiesta nazionale sulle condizioni igieniche sanitarie dei Comuni del Regno.” Cesena, case con latrina: generalmente no”. Vale a dire che erano ancora poche le abitazioni cesenati che avevano un servizio igienico dentro casa. Il Regolamento di pubblica igiene del 1865 vietava di "spandere orina e altre immondizie fuori dai luoghi a ciò appositamente destinati".

Ogni città era costellata di orinatoi, detti anche vespasianI: dal nome dell’imperatore Vespasiano che con il motto ‘Pecunia non olet’ (il denaro non puzza) mise una tassa a carico a carico di lavandai e tintori che prendevano dai pisciatoi dell’antica Roma l’orina per trarne ammoniaca utile al loro lavoro.

Nel 1865 il Comune di Cesena aveva potenziato i vespasiani cittadini ordinando dieci orinatoi di marmo al ‘marmorino’ Francesco Egidi. Gli orinatoi, in angoli strategici, terranno poi banco sino a tutta la metà del 900. In passato, anche i locali pubblici non avevano generalmente servizi igienici. E potevano capitare curiosi episodi di maleducazione civica (anche oggi non del tutto scomparsa) in luoghi dove non te l’ aspetteresti.

State a sentire questa vicenda, scartabellata da proteste e riscontri conservati in Archivio di Stato. Feste di Natale, 1904: sotto i portici del Palazzo Comunale c’era allora una liquoreria, non una un’osteria popolare. Suscitò varie proteste la presenza, i mattini seguenti, di indecorose e fetide pozzanghere di pipì sotto il loggiato comunale, fuori dal locale. Fu proposto al gestore della liquoreria, tal Carlo Raimondi, di dotare il suo locale di un ‘orinatoio mobile’ (l’antenato dei moderni water chimici). Ma il Raimondi rispose picche: non era tenuto per legge a dotarsene, facendo inoltre notare che c’erano a pochi metri due orinatoi, all’inizio di via via Malatesta Novello e sotto al voltone del foro annonario. I controlli dunque spettavano alle guardie municipali… Evidentemente, la brutta abitudine dei bevitori di fare pipì dove capitava era prassi diffusa: è capitato, peraltro, anche in tempi recenti causa le sbornie delle ‘notti bianche’.

Tornando ai servizi igienici bisognerà attendere la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale perché tutte le nuove case fossero tutte dotate di gabinetti e bagni. Ma ancora nel 1971 (dati del Censimento) quasi il 20% delle abitazioni della città vecchia era malsano e non dotato di gabinetto all’interno: il 40% quelle senza bagno. Questo prima dei successivi interventi di rifacimento e risanamento, ad esempio nel centrale quartiere della Valdoca e non solo.

Oggi il mondo virtuale di Internet dà l’illusione che tutto, o quasi, sia “hic et nunc”: qui e subito, senza indugio. Ma la realtà continua ad essere tutta un’altra storia.