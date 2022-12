Quando papa Ratzinger fece il necrologio per una cesenate

La cesenate in assoluto più vicina al papa emerito Ratzinger, che a 96 anni si sta spegnendo in un monastero nei Giardini Vaticani – il bollettino medico di ieri lo definiva tuttavia ancora lucido e vigile, ma papa Francesco ha invitato a pregare per lui perchè ’sta molto male’ – è stata Manuela Camagni, nata a San Piero in Bagno. Fu al suo servizio in qualità di Memores domini dal 2005, l’anno della elezione di Benedetto XVI, fino al 2010, quando morì a 56 anni dopo essere stata investita da un’automobile a Roma.

’Memores Domini’ è nata nel 1964 e dal 1988 ha visto riconoscere dalla Santa Sede la sua personalità giuridica come associazione ecclesiale privata universale. Si tratta di persone che vivono l’esperienza della fede nell’ambito del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, mettono in comune i beni, praticano la castità e vivono l’obbedienza, ma non indossano abiti religiosi né emettono voti. Dedicano inoltre almeno un paio d’ore della loro giornata alla preghiera e alla contemplazione, ma sono totalmente immersi nel mondo e si guadagnano da vivere con il proprio lavoro. "A Manuela fu proposto dalla nostra associazione di andare a servizio del papa – rievocano le Memores domini della casa cesenate di via Pola di cui fece parte prima di partire per Roma – e fu per le un’esperienza straordinaria di servizio e di crescita nella fede di cui ci rendeva conto quando tornava in città una o due volte l’anno. Allora come oggi le Memores domini al servizio del papa. Ci diceva sempre che quella nell’appartamento papale al suo servizio era un’esperienza simile a quella di una famiglia".

Manuela Camagni ha fratelli e nipoti che vivono a San Piero in Bagno. Nel novembre 2010, tre anni prima delle dimissioni di bBnedetto XVI, la collaboratrice nell’appartamento pontificio venne investita e uccisa nei pressi di via Nomentana. Nell’occasione l’Osservatore romano pubblicò un necrologia a firma del papa. "Sua Santità Benedetto XVI, addolorato per l’improvvisa scomparsa della collaboratrice signorina Manuela Camagni, eleva preghiere di suffragio al Signore e rimane spiritualmente vicino alla Comunità delle Memoress Domini e ai familiari della compiante defunta".

A papa Ratzinger Manuela Camagni portava anche personalmente i waferini e viennesi Babbi, dolci graditissimi dal pontefice che ricevette privatamente la famiglia del fondatore Giulio Babbi nel 2010.

Andrea Alessandrini