Quando si accese la tv nei circoli dei piccoli paesi

MERCATO SARACENO

Il 3 gennaio 1954, esattamente settant’anni fa, l’avvio ufficiale della televisione con i programmi della Rai (con solo 88.000 abbonati che triplicheranno l’anno successivo) precedette di qualche anno l’avvento del cosiddetto boom economico (dal 1958 al 1963).

Anni in cui, oltre ai comuni elettrodomestici, la televisione iniziò a conquistare le masse; i fortunati che già l’avevano subirono nei primi tempi l’invasione in casa dei parenti, degli amici, dei vicini.

Ma era soprattutto nei locali pubblici come bar o circoli (foto) che questo potente mezzo della comunicazione raccoglieva tanta gente, specie nei paesi sparsi di collina.

A Monte Castello di Mercato Saraceno, un circolo già dotato di apparecchio televisivo era molto frequentato e pagando 10 o 20 lire (un giornale allora costava 25 lire e un biglietto al cinema 180 lire) si poteva assistere alla seguitissima trasmissione "Lascia o raddoppia" oppure il "Festival di Sanremo".

Alla "Casa del Popolo" di Piavola (come in tante altre frazioni del Comune di Mercato, capoluogo compreso) la televisione fece ingresso nel 1955-56; tantissima gente del luogo si radunava ad ascoltare in religioso silenzio (guai se qualcuno fiatava!) i programmi trasmessi, quasi mai ben visibili.

Ora con l’era del digitale terrestre sembra di parlare della preistoria televisiva, ma a quell’epoca quando il segnale del ripetitore di zona era scarso, il continuo balenare dello schermo durava per molto tempo. Ma la novità della televisione imponeva di starla a guardare comunque, cercando di captare in ogni modo immagini e voci del programma in onda a prescindere dalla qualità.

La Tv servì soprattutto ad unificare la nazione e il suo scopo era anche quello di educare, informare, intrattenere e in certe zone arretrate anche recuperare gli analfabeti con la trasmissione.

Non è mai troppo tardi e le lezioni del maestro Alberto Manzi. Ogni sera, dal novembre 1960 al 1968 in diretta, per mezz’ora, si poterono imparare i fondamentali della lingua italiana e dell’aritmetica.

Ma la televisione creava anche problemi in ambito ecclesiastico al punto che il Santo Padre nel 1957 espresse preoccupazioni a tutti i vescovi e sacerdoti per quanto riguarda l’uso del nuovo mezzo di comunicazione "... prezioso e pericoloso ad un tempo...negli oratori e nelle case parrocchiali, dove ormai esso risulta abbastanza comune". Per tali ragioni da parte dei sacerdoti occorreva vigilare sulle trasmissioni televisive per "...non far rovinare per sempre tutta una costruzione di purezza, di bontà, di sana educazione".

E ci sarà stato magari anche nelle chiese dell’Alto Savio qualche sacerdote che nelle omelie domenicali ha messo in guardia contro i pericoli di certi programmi della televisione.