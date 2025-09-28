Quando viene acceso l’autovelox in via Cervese a Pioppa (e in che direzione fotografa)

Cesena, 28 settembre 2025 – Regoliamoci, sarà quasi certamente il 1° ottobre, o comunque non oltre quella data. Si tratta dell’attesa accensione dell’autovelox in via Cervese, la cui installazione compiuta è stata annunciata dal comune di Cesena in agosto, predisponendo gli automobilisti alla fase preparatoria di familiarizzare con il nuovo dispositivo.

L’accensione dell’autovelox in realtà era prevista entro entro i primi di settembre, ma è slittata di un mese, sempre che la nuova data annunciata venga rispettata.

“Se non sarà il primo ottobre, sarà lì attorno, più prima che dopo - spiega l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini –. Il dato è che siamo praticamente pronti ad avviare l’autovelox”.

Questione di qualche giorno, dunque.

Ritardi nell’accensione?

Ma come si spiegano i ritardi dell’accensione? “In realtà non c’è stato alcun allungamento dei tempi, ci siamo semplicemente presi quelli che servivano – risponde l’assessore Ferrini –. Si è testato a lungo il dispositivo, per non commettere errori e poiché sarà tutto informatizzato, la preparazione ha occupato un mese e il primo settembre inizialmente preventivato è divenuto primo ottobre, perché volevamo avere le massime garanzie che il dispositivo funzionasse al meglio e anche per concedere più tempo ai cittadini cesenati di abituarsi al rispetto rigoroso del limite di velocità su quella strada tanto incidentata”.

Dove si trova l’autovelox

Il nuovo impianto, come è noto, è collocato tra le frazioni di Calabrina e Pioppa, e sarà funzionante fotografando le infrazioni per i veicoli che provengono da Cesena verso Cervia. Ma è predisposto per essere attivato eventualmente anche per la direzione inversa.

Per cosa saranno utilizzati i soldi delle multe (e da chi)

Le somme derivanti dall’attività accertativa, come previsto dalla normativa, saranno ripartite tra il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena, ente proprietario della strada, e verranno destinate ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza della rete viaria.

L’iter di installazione

Il percorso brigoso per approdare all’installazione è stato avviato nel 2022 e una volta ottenuto impulso dalla giunta comunale, che ha approvato l’utilizzo dei sistemi automatizzati per il controllo delle infrazioni, si è proceduto con l’ultima fase che ha portato a collocare il nuovo dispositivo.