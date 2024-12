Quanta neve sul Fumaiolo, imbiancato l’alto Appennino cesenate

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), 8 dicembre 2024 – Nell’alto Appennino cesenate, i fiocchi di neve non deludono le previsioni meteo. Così, tra ieri, sabato 7 dicembre, e oggi, domenica 8 dicembre, sono andati a imbiancare il crinale tosco-romagnolo dagli 800 metri in su, tra cui ovviamente il monte Còmero (1.371), il Fumaiolo (1.407), la catena dei Mandrioli (circa 1.200) e dintorni.

La nevicata del fine settimana dell'Immacolata è, dunque, andata a ovattare e dipingere di bianco il territorio più alto dell'Appennino cesenate.

Nel primo fondovalle di Bagno di Romagna e di San Piero, accovacciate a quota 500 circa, è invece caduta la pioggia. Le previsioni meteo danno neve per oggi e lunedì per il territorio di Verghereto, e pioggia per Bagno-S.Piero.

Tornando alla “Dama bianca”, c'è da dire che ha imbiancato anche il territorio di Balze, il paese più alto del comprensorio cesenate, incastonato a quota 1.110 circa alle falde del monte Fumaiolo, e le strade che, dal paese bagnato dal Tevere, portano al valico omonimo e alla vetta di quella montagna.

Sul monte Fumaiolo ieri si erano accumulati circa 10 centimetri di neve e nel pomeriggio aveva ripreso a nevicare.

Sono prontamente intervenuti i mezzi spartineve, per cui anche la strada provinciale del Fumaiolo, proveniente sia da Alfero che da Balze, è stata sempre libera per il transito veicolare.

Mezzi spazzaneve in azione anche lungo la provinciale di passo Mandrioli (1.173), che collega direttamente l'Alto Savio (Bagno di Romagna) e l'Alto Casentino (Bibbiena).

La neve non ha interessato la “superstrada” E45, neppure nel tratto di valico di Verghereto-Montecoronaro, che trafora l'Appennino tosco-romagnolo a quota 800 circa.

