’Quante storie’ al teatro Victor

’Quante storie, per un Cine-Teatro!!!’ è il titolo della rassegna nuova di zecca che prenderà il via domani per iniziativa del Victor di San Vittore insieme all’associazione Progetto 11 e al Quartiere Valle Savio. In programma ogni domenica pomeriggio, fino al 15 dicembre, spettacoli e proiezioni dedicati a bambini. Si comincia domani e domenica con il film d’animazione “If, gli amici immaginari”. Domenica 10 novembre arriverà sul palco del Victor il Teatro All’incirco con un poetico e originale spettacolo di marionette dal titolo “Storie appese a un filo”. Si proseguirà domenica 17 novembre con il cartone animato “Il mio amico robot”. Domenica 24 novembre sarà alla ribalta il Teatro Di Stracci con “Storie del signor Nessuno”, spettacolo per attore, pupazzi e cappelli, di e con Giuseppe Viroli. Domenica 1 dicembre sarà la volta di “Apri le ali e vola” con Fabiola Crudeli. Infine, le domeniche dell’8 e del 15 dicembre saranno dedicati al film campione d’incassi “Inside Out 2”. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 15,30. Ingresso 5 euro. Per informazioni chiamare il 349 1116739. Prenotazioni al 340 2816495.