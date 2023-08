Quante storie nei nomi dei borghi Ciola Araldi incantò anche Pound

di Gabriele Papi

La memoria ha un’anima: quante storia e quante storie ci sono dietro ai nomi di borghi e di luoghi che ci sono familiari. Denominazioni che diamo che per scontate, ma scontate non sono. Prendiamo ad esempio il Passo dei Mandrioli sul nostro Appennino, valico tra Romagna e Toscana. Mandrioli viene dal latino “mandra”, che significa fila di bestie. Carovane di muli, mandrie di pecore: quindi pista per traffici e transumanze, le prime strade. L’antica valenza agricola di diverse denominazioni risuona ancora nei nomi degli antichi borghi. Pensate a Linaro, sulle nostre colline. Linaro: terra coltivata a lino. Il lino, millenaria fibra tessile ricavata dall’omonima pianta: per biancheria e abbigliamento. Curiosità: l’odierno francesismo lingerie, usato nella moda per rendere più elegante rispetto alla parola italiana mutanda il nome della biancheria intima femminile, viene dal nome francese del lino, “linge”, anch’esso dal latino “linum”. Altre vocazioni agricole le troviamo in nomi di borghi quali Ciola, oppure Ciola Araldi. Ciola viene da cella che nel latino classico significa piccola camera: ma nel suo sviluppo storico durante il Medio Evo il termine prese altri significati, anche di piccola azienda agricola di un possidente o di un convento. Non a caso nel linguaggio monastico il cellario era il frate responsabile della dispensa e della cantina del convento. Vale pure per Ciola Araldi , cella dell’araldo: dal latino medioevale “haraldus”, sovrintendente alle masserizie del dominus (il padrone) o del convento di riferimento.

Ci sono poi nomi di borghi suggestivi che, come tali, si sono prestati a diverse interpretazioni: è il caso, ad esempio, di Celincordia o di Diolaguardia. Occhio alla desinenza finale di Celincordia: facile tirare in ballo il cuore (in latino cor- cordis) che giungeva nel linguaggio e nel dialetto popolare tramite la liturgia cristiana, messe, battesimi, esequie, benedizioni dei campi. Ma in latino “cordus” non è il cuore, ma termine agricolo che indica raccolti tardivi: e dunque è probabile che Celincordia significhi luogo di custodia di raccolti agricoli. Quanto a Diolaguardia ci pare convincente la lettura indicata da Antonio Polloni nel suo classico “Toponomastica Romagnola” (volendo, è in biblioteca): ovvero guardia, istituto medioevale della guardia o custodia della comunità affidata devotamente a Dio, come nel Salmo 126. Diolaguardia è nel comune di Roncofreddo: nel medioevo le nostre colline erano costellate di castelli, piccole fortificazioni di difesa e di rifugio delle popolazioni nel succedersi di guerre e ribalderie delle soldataglie di signori e signorotti che facevano a brandelli la Romagna, “mai senza guerra” come ricorda Dante nella Commedia (Inferno, XXVII, versi 37 e38). Degno di nota, infine, che Ciola risuoni, insieme ad altri borghi, in un grande poema del novecento: i Cantos di Ezra Pound. Il poeta americano sulle tracce di Sigismondo Malatesta soggiornò un secolo fa Cesena e dintorni, incantato dalla Biblioteca Malatestiana. Nel XI Cantos oltre a Ciola cita, tra gli altri, Monte Codruzzo (nel testo inglese Monte Cogruzzo), Cigna (Cigno) e , testuale, "Cesena, Zezena de’’’ b’’’e colonne". Pound era innamorato delle sonorità medioevali.