Quanti affari all’ombra delle stelle "I prezzi degli hotel sono crollati"

In questo periodo in riviera è molto vivace il mercato immobiliare delle strutture ricettive. La riduzione degli utili d’impresa e il fatto che i figli degli albergatori non vogliono fare il mestiere dei genitori, ha cambiato sensibilmente le quotazioni di mercato, con hotel che vengono venduti alla metà e in molti casi anche ad un terzo del valore di qualche anno fa. A Cesenatico sul lungomare l’hotel Annamaria (24 camere), è proposto a circa un milione ed in centro una struttura con 50 camere e ben tenuta che si vende a 1 milione e 600mila euro. Alla stessa cifra è disponibile a Valverde un hotel con 45 camere, ristrutturato di recente e con la piscina. A Villamarina c’è un albergo con 40 camere, piscina e parcheggio, che necessita di essere sistemato, ma per 890mila euro la trattativa si chiude. A Gatteo a Mare sono proposte strutture di piccole e medie dimensioni al prezzo di 20-25mila euro a camera, tra cui un hotel con 40 stanze valutato meno di un milione di euro. A San Mauro Mare invece è sul mercato un albergo di 34 camere in buone condizioni, con aria condizionata, ascensore e parcheggio, al prezzo di 650mila euro. Molti...