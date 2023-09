Quanti giochi al Festival del cibo di strada

Un fine settimana di festa per tutto il centro storico quello che andrà in scena dal 6 al 8 ottobre. Al collaudato Festival Internazionale del Cibo di Strada, che come di consueto popolerà Piazza della Libertà, si affiancherà il Festival dei Giochi di Strada, che animerà Piazza Almerici. Con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il Festival è organizzato da Confesercenti Ravenna e Cesena, Slow Food Cesena ed Eventi in Itinere, in collaborazione con Comune di Cesena, Confesercenti Emilia-Romagna, Credito Cooperativo Romagnolo, Centrale del Latte di Cesena, Matilde Studio, Sidea Spezie, Plenitude, Aidoru Associazione. Ed è proprio grazie alla sinergia con Aidoru che saranno organizzati gli appuntamenti in Piazza Almerici, proponendo attività, spettacoli, laboratori, giochi per famiglie e giovani generazioni. Arti e sport si intrecciano in una narrazione per tutte le età, con laboratori di arti sceniche, giochi di una volta, laboratori con scarti di legno, installazioni di piste da skate e canestri da basket, per coinvolgere bambine, bambini, giovani, adulti. Tutte le iniziative sono libere e gratuite, senza biglietto di accesso. Si parte venerdì 6 alle 18 con “Nonno Banter 57 – giochi di strada”, Laboratorio di danza e movimento a cura di Francesca Pizzagalli della scuola di teatro “Casa di Gesso”; sempre dalle 18 laboratorio di skate a cura di Skateschool ASD. Dalle 20 musica dal vivo a cura di Chorus Institute of Musical Arts.