Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaQuarantacinque anni di pennellate
25 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Quarantacinque anni di pennellate

Quarantacinque anni di pennellate

Savignano, l’associazione ’Pittori della Pescheria vecchia’ celebra il traguardo con una doppia iniziativa

Nereo Castellani e. Werther Vincenzi. dell’associazione Pittori della Pescheria vecchia

Nereo Castellani e. Werther Vincenzi. dell’associazione Pittori della Pescheria vecchia

Per approfondire:

L’associazione culturale Pittori della Pescheria Vecchia festeggia i 45 anni di vita, con due iniziative: una mostra retrospettiva di due compianti artisti, Antos Venturi e Antonio Neri, fondatori dell’Associazione. L’esposizione si terrà nella Vecchia Pescheria dal 4 al 12 ottobre con inaugurazione sabato prossimo alle 16. Poi una serata celebrativa di festa con l’intrattenimento musicale di Sergio Casabianca nel Cinema Teatro Moderno giovedì 9 ottobre alle 21 con interventi di Werther Vincenzi presidente della associazione e quelli delle autorità cittadine.

Il sodalizio venne fondato da Giacomo Baccini, il poeta-pittore ultranovantenne scomparso nel novembre 2004, che radunò attorno a sé tutti coloro che a Savignano sul Rubicone e nei comuni limitrofi si dilettavano nell’arte della pittura. Con Giacomo Baccini soci fondatori furono Giancarlo Balzani, Nereo Castellani, Vittorio Barilli, Antos Venturi e Angelo Faedi. Oggi l’associazione conta 115 iscritti residenti in tutti i comuni della Valle del Rubicone, Cesenatico, da Cesena a Rimini, San Marino, San Leo e Ravenna; ha una propria sede legale nel Palazzo Vendemini dove c’è la biblioteca comunale e il laboratorio in piazza Castello. Ogni anno organizza corsi e laboratori di pittura, disegno, acquarello e scultura in creta.

Dal 1995 al 2009 presidente è stato Nereo Castellani, nel 2010 Dolores Barbieri pittrice di San Mauro Pascoli e dal 1 gennaio 2011 presidente è Werther Vincenzi con Nereo Castellani artista di Savignano sul Rubicone, vice presidente. Consiglieri sono Davide Caprili, Aldo Neri, Tina Mugnaroli, Domenico Minchio, Loretta Montesi, Laura Assirelli e Luigina Capriotti.

Dice il presidente Werther Vincenzi: "La nostra punta di diamante sono i corsi annuali frequentati ogni volta da una sessantina di persone. In 45 anni sono stati oltre 1.200 coloro che hanno partecipato ai vari corsi. Non è uscito nessun Leonardo Da Vinci, ma siamo felici. Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei soci e avvicinare più gente possibile, e in primis i giovani, alla pittura e comunque a qualsiasi forma di arte". Ha aggiunto Nereo Castellani: "All’inizio eravamo undici pittori maschi e solo una donna. Oggi invece sono più le donne che si avvicinano alla pittura. E’ una evoluzione sociale, segno dei tempi. Per quel che riguarda la mostra, è stato difficile reperire opere di Antos Venturi in quanto i suoi genitori sono scomparsi e lui era figlio unico. Ma grazie alla generosità di parenti e amici e oltre alle ricerche fatte nell’archivio comunale, sono riuscito a mettere insieme un discreto numero di opere e documenti relativi al personaggio Antos artista e architetto. Per Antonio Neri invece mi sono affidato al figlio Giuseppe che molto generosamente si è adoperato per fornire tutto il materiale relativo alla storia di suo babbo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mostre