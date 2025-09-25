Quarantacinque anni di pennellate

L’associazione culturale Pittori della Pescheria Vecchia festeggia i 45 anni di vita, con due iniziative: una mostra retrospettiva di due compianti artisti, Antos Venturi e Antonio Neri, fondatori dell’Associazione. L’esposizione si terrà nella Vecchia Pescheria dal 4 al 12 ottobre con inaugurazione sabato prossimo alle 16. Poi una serata celebrativa di festa con l’intrattenimento musicale di Sergio Casabianca nel Cinema Teatro Moderno giovedì 9 ottobre alle 21 con interventi di Werther Vincenzi presidente della associazione e quelli delle autorità cittadine.

Il sodalizio venne fondato da Giacomo Baccini, il poeta-pittore ultranovantenne scomparso nel novembre 2004, che radunò attorno a sé tutti coloro che a Savignano sul Rubicone e nei comuni limitrofi si dilettavano nell’arte della pittura. Con Giacomo Baccini soci fondatori furono Giancarlo Balzani, Nereo Castellani, Vittorio Barilli, Antos Venturi e Angelo Faedi. Oggi l’associazione conta 115 iscritti residenti in tutti i comuni della Valle del Rubicone, Cesenatico, da Cesena a Rimini, San Marino, San Leo e Ravenna; ha una propria sede legale nel Palazzo Vendemini dove c’è la biblioteca comunale e il laboratorio in piazza Castello. Ogni anno organizza corsi e laboratori di pittura, disegno, acquarello e scultura in creta.

Dal 1995 al 2009 presidente è stato Nereo Castellani, nel 2010 Dolores Barbieri pittrice di San Mauro Pascoli e dal 1 gennaio 2011 presidente è Werther Vincenzi con Nereo Castellani artista di Savignano sul Rubicone, vice presidente. Consiglieri sono Davide Caprili, Aldo Neri, Tina Mugnaroli, Domenico Minchio, Loretta Montesi, Laura Assirelli e Luigina Capriotti.

Dice il presidente Werther Vincenzi: "La nostra punta di diamante sono i corsi annuali frequentati ogni volta da una sessantina di persone. In 45 anni sono stati oltre 1.200 coloro che hanno partecipato ai vari corsi. Non è uscito nessun Leonardo Da Vinci, ma siamo felici. Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei soci e avvicinare più gente possibile, e in primis i giovani, alla pittura e comunque a qualsiasi forma di arte". Ha aggiunto Nereo Castellani: "All’inizio eravamo undici pittori maschi e solo una donna. Oggi invece sono più le donne che si avvicinano alla pittura. E’ una evoluzione sociale, segno dei tempi. Per quel che riguarda la mostra, è stato difficile reperire opere di Antos Venturi in quanto i suoi genitori sono scomparsi e lui era figlio unico. Ma grazie alla generosità di parenti e amici e oltre alle ricerche fatte nell’archivio comunale, sono riuscito a mettere insieme un discreto numero di opere e documenti relativi al personaggio Antos artista e architetto. Per Antonio Neri invece mi sono affidato al figlio Giuseppe che molto generosamente si è adoperato per fornire tutto il materiale relativo alla storia di suo babbo".