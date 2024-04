Quarant’anni della ditta Chimicart: "Innovazione e qualità sono le basi"

Festa per i 40 anni di attività della ditta Chimicart che ha sede a Longiano e che dal 1984 produce e vende prodotti per l’igiene per esercizi pubblici, enti e comunità. Titolare della ditta è Sauro Della Chiesa (foto) che durante la serata ha voluto premiare tutti i collaboratori dai dipendenti, ai rappresentanti della rete vendita che copre tutta la Romagna e limitrofi. In totale quindici dipendenti e quindici rappresentanti. Il bilancio del 2023 si è chiuso in maniera molto positiva per l’azienda longianese, superiore al 2022.

"Non è poco in una situazione economica di crisi come quella attuale – dice Della Chiesa –. Cerchiamo di innovare continuamente l’azienda, di rispondere alle esigenze dei clienti, tenendo i prezzi di mercato più competitivi possibili. Sono tempi in cui bisogna stringere i denti, centellinare tutte le spese senza lesinare sulla qualità, perchè è proprio questa che alla fine paga e ci fa andare avanti. Il tutto unito naturalmente a un’ottima squadra di dipendenti e rappresentanti".

"Per festeggiare i 40 anni di crescente attività, pensando al futuro, abbiamo dato un’impronta più green all’azienda, installando un impianto di pannelli fotovoltaici, rendendo quasi autonoma l’azienda sotto il profilo energetico – aggiunge –. Rivolgo un pensiero a Davide Della Pasqua, che è stato un prezioso collaboratore, che era alla nostra festa e che qualche giorno dopo ci ha lasciati prematuramente a soli 61 anni, fra lo sgomento generale".

e.p.