Quartetto d’archi oggi al conservatorio. Maderna-Lettimi

Oggi alle 19 presso l’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica ‘Maderna-Lettimi’ (Corso Ubaldo Comandini 1, Cesena) il Jhp Ensemble austriaco formato da Jana Pelikan (violino 1), Maria Schneider (violino 2), Kuan-Yu Chen (viola), Ana Spahn (violoncello) e Judith Sauer (soprano) eseguiranno il quartetto per archi No.3 in Re Maggiore op.1 Hob III:3 di Franz Joseph Haydn e il Quartetto per archi No.2 in Fa diesis minore op.10 del 34enne Arnold Schönberg (che festeggia quest’anno il 150 anniversario dalla nascita).