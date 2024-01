Quarti di finale della Coppa Italia. La Futsal in campo a Benevento

Nonostante l’ultima, netta vittoria sul Città di Melilli (5-1), sfruttando anche il fatto che gli avversari erano in formazione molto rimaneggiata, la Futsal Cesena resta a +2 dalla zona playout, considerando che dirette concorrenti come Regalbuto e Cus Molise hanno vinto, mentre la Futura Reggio Calabria ha pareggiato.

Risultati che rendono sempre più complicata ma alla portata la lotta salvezza per i bianconeri, che domani alle 20 saranno in campo a Benevento contro la prima della classe nei quarti di finale della Coppa Italia. Gara secca, eventuali supplementari e rigori.

I romagnoli sono stati ammessi a questa fase riservata alle prime otto classificate nel girone di andata del campionato quando la Futsal risultava, per l’appunto, ottava in classifica. Per la trasferta in Campania mancheranno sicuramente Pieri convocato in nazionale e il bomber Gardelli per motivi lavorativi.

Il campionato di A2 Elite sarà invece fermo sabato prossimo, mentre la Futsal osserverà il turno di riposo il sabato successivo per tornare in campo nel posticipo il 13 febbraio alle 17,30 a Manfredonia contro la seconda della classe che ha potuto spostare il match avendo un giocatore impegnato nella nazionale venezuelana.

l.s.