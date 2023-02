Quartiere ’Borello’, spazio per allattare

L’amministrazione comunale, tramite la Biblioteca Malatestiana e l’Agenzia per la famiglia dell’Unione Valle Savio, in collaborazione con Unicef, sabato alle 15, inaugurerà una nuova area ’Baby Pit Stop’ presso l’hub di comunità del quartiere Borello. I baby pit stop sono locali protetti in cui le mamme possono svolgere con agio i azioni quotidiane come l’allattamento e il cambio Alla inaugurazione interverrà l’assessora ai servizi sociali Carmelina labruzzo. Come è già avvenuto nelle sedi comunali di Cesena e Montiano (nella foto), e presso la Malatestiana ragazzi, il servizio intende offrire accoglienza, intimità e riservatezza.