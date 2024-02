Quartiere Boschetto, finite le potature in via Sassari e in viale Abba

Sono state completate le potature in viale Sassari ed in viale Cesare Abba nella zona dell’ospedale. Siamo nel quartiere di Boschetto, dove ci sono giardini pubblici, parchini ed il Parco di Levante. Le strade sono alberate e necessitano di manutenzioni continue. Per consentire alle maestranze di completare il lavoro di potatura in sicurezza e anche per garantire la sicurezza degli stessi passanti e dei residenti, i tratti interessati ai lavori sono stati chiusi al traffico dalle stesse squadre della municipalizzata Cesenatico Servizi su disposizione della Polizia locale che ha monitorato l’area. La cura del verde pubblico è un tema molto sentito a Cesenatico, dove gli alberi sono presenti in numero superiore ai residenti, che sono circa 26mila. Alle alberature, ai parchi ed ai giardini pubblici, ci tengono i cittadini, ma anche gli operatori turistici e gli imprenditori.

Anche nel corso del recente incontro organizzato al Palazzo del turismo Primo Grassi dall’associazione Adac Federalberghi, è infatti emerso che una delle priorità della città è una attenzione maggiore al verde pubblico ed al decoro. Questo è condiviso anche dai balneari, dai negozianti, dai titolari di bar, ristoranti e locali pubblici. Le potature degli alberi e delle zone verdi della città, proseguiranno poi nei prossimi giorni, approfittando del fatto che le piante sono in riposo vegetativo. Si tratta di interventi importanti per la salute delle piante, per rendere più gradevole il territorio e per garantire la stabilità delle stesse piante e quindi la sicurezza, visto che sono sempre più frequenti le perturbazioni con forti raffiche di vento. Quest’anno il Comune nella manutenzione straordinaria del verde ha previsto interventi per 100mila euro.

g.m.