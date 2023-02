Quartiere Centro Boschetto, incontro su verde, parcheggi e viabilità

Il Comitato di zona Cesenatico Centro Boschetto ha organizzato una riunione che si terrà giovedì 23 febbraio, alle 20.30, presso la sede al numero 6 di via Venezia, la traversa che collega il lungomare con lo stadio comunale. In tale occasione saranno discussi alcuni dei principali problemi del quartiere. Si parlerà della situazione critica di alcune strade, come quella che collega piazza Comandini con la rotatoria di via Bologna, dove sembra di viaggiare sulle montagne russe per i danni provocati dalle radici dei grossi pini, e di alcuni tratti di marciapiede, come ad esempio quello sul lungomare fra gli incroci con viale Trento e via Milano, che è praticamente inagibile.

Un altro tema sarà quello del verde pubblico, per il quale i residenti e gli operatori turistici chiedono maggiori attenzioni. Nella stessa serata si parlerà anche delle criticità sulla viabilità, di parcheggi e altri argomenti che il Comitato di quartiere porterà all’attenzione dell’amministrazione comunale, per trovare le soluzioni e realizzare le opere pubbliche necessarie.

La presidentessa del quartiere Sara Romagnoli, chiede il coinvolgimento del maggior numero di cittadini: "Il Comitato di zona si sta impegnando in maniera volontaria, per sensibilizzare e chiedere il massimo impegno all’amministrazione, con l‘obiettivo di dare risposte ai problemi che ci vengono segnalati, ma è solo registrando una partecipazione attiva dei cittadini del quartiere che possiamo acquisire una maggiore e più efficace forza, agli occhi di chi è chiamato a risolverli. Perciò aspetto numerosi i residenti e gli operatori economici della zona, per ascoltare le richieste, le segnalazioni e anche le critiche, perchè è l’unione a fare la forza".

Giacomo Mascellani