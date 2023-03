"Quartiere Dismano, il Comune dia risposte"

Il Quartiere Dismano è trascurato dall’amministrazione comunale. E’ il pesante giudizio espresso dalla lista civica Cesena Siamo Noi al termine dell’assemblea con i cittadini di quartiere alla quale non è intervenuto l’assessore Ferrini. "Nonostante la grande partecipazione dei cittadini, – dice Csn in una nota – per l’ennesima volta non c’e’ stata una risposta politica da parte dell’Amministrazione sullo stato di avanzamento delle possibili soluzioni suggerite da tutti gli attori coinvolti alle vicende gia’ esposte. Più volte i residenti di questo Quartiere, attraverso il Consiglio, hanno chiesto di incontrare l’assessore Ferrini, per avere risposte concrete alle questioni di interesse collettivo che da almeno un anno gli sono state presentate e spiegate dal consiglio di quartiere".

Tra i motivi di preoccupazione del quartiere vengono sottolineati la viabilità (in particolare il traffico pesante e la velocità) come la sicurezza (gli episodi di spargimento di viti sulla strada San Cristoforo, i furti nelle case e anche gare notturne di auto).

"Sproniamo perciò l’Amministrazione e l’Assessore Ferrini, a dare riscontro e in tempi brevi, alle difficolta’ che affliggono i residenti, ricordando che esiste, a Cesena, una realtà fatta di borghi, frazioni e localita’ che hanno complessita’ impellenti da risolvere" conclude il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi.