Quartiere Madonnina Santa Teresa, nuova pista ciclabile in via Cervino

Nel quartiere Madonnina Santa Teresa, il più popoloso di Cesenatico, sono in fase di realizzazione i lavori della nuova pista ciclabile in via Monte Cervino. Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale con un marciapiede largo due metri, la carreggiata per le auto larga tre metri e mezzo e la sede stradale riservata alla pista ciclabile larga due metri e mezzo e delimitata da un cordolo di cinquanta centimetri per garantire la sicurezza dei ciclisti. Contestualmente sono in corso i lavori di adeguamento del parcheggio di via Don Minzoni e successivamente si interverrà nelle strade attorno alle strutture sportive ed in particolare ai campo da calcio, che sono le vie Conti, Gobetti e Rosselli, per migliorarne l’accessibilità. Sono invece già stati ultimati gli interventi per migliorare l’accessibilità destinata soprattutto agli autobus nello stesso parcheggio. L’investimento totale di questi tre progetti da parte del Comune è di 140mila euro ed il sindaco Matteo Gozzoli interviene in questi termini: "Questi interventi che abbiamo realizzato e stiamo realizzando sono il frutto di anni di lavoro e di dialogo con il Comitato di zona e tutti i residenti. Per quanto riguarda la viabilità, siamo intervenuti in prossimità del campo da calcio del Bakia in modo da migliorare la gestione degli eventi sportivi che coinvolgono tanti bambini e ragazzi del nostro territorio. Il prolungamento della pista ciclabile è in linea con la volontà di potenziare la mobilità sostenibile e migliorare i servizi".

g.m.