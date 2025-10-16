Quartieri alle urne il 14 dicembre. Si potrà votare anche online, ma l’affluenza è un’incognita

Approvato il nuovo regolamento dei quartieri con i voti della maggioranza, parte la marcia verso le elezioni dei nuovi consigli, con l’eterno dilemma: quanti cesenati andranno alle urne? Le precedenti elezioni si tennero il 20 settembre 2020. Andò al voto un misero 17,75 per cento a livello comunale contro il 31,78 per cento delle elezioni 2010, le ultime precedenti a suffragio diretto per i quartieri.

Voto online. Questa volta il traino non c’è, ma c’è il voto online, si può votare da casa dalle 12 di mercoledì 10 dicembre alle 21 di domenica 14 dicembre, tramite autenticazione Spid o carta d’identità elettronica.

Seggi. Restano i seggi, aperti domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 21 allestiti nella sede del quartiere Centro Urbano, in corte del Volontariato, 16, nella sede del Cesuola, in via Ponte Abbadesse 451, al Fiorenzuola, in via Marino Moretti 261, al Cervese Sud, in via Cervese 1260, all’Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143, al Valle Savio, in via Castiglione 37, al quartiere Borello, in piazza San Pietro in Solfrino 465, al Rubicone in via Suzzi 195, al quartiere Al Mare, in via Provinciale Sala 1249, al Cervese Nord, in via Fratelli Latini 24, Ravennate, in via Galimberti 75, e nella sede del Dismano, in via Kuliscioff 200.

Chi vota. Potranno votare tutti i cittadini residenti sul territorio comunale a che abbiano compiuto 16 anni alla data di indizione delle elezioni, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, Ue o extra Ue). Ammessianche i cittadini senza dimora iscritti in Via delle Stelle (seggio n. 1 Centro Urbano). Per garantire la massima partecipazione, il Comune si attiva. Durante i giorni di voto saranno aperti sportelli di supporto per chi desidera votare online ma necessita di aiuto per l’accesso tramite Spid o Cie. Saranno inoltre disponibili numeri dedicati di help desk tecnico, attivi per tutta la durata della votazione elettronica.

Candidati. Potranno candidarsi i cittadini residenti, gli studenti o i lavoratori che vivono a Cesena e abbiano almeno 16 anni, indipendentemente dalla cittadinanza. Sono inclusi anche i volontari e i soci degli enti del terzo settore operanti nel comune.

Liste. Sarà possibile presentare le liste da lunedì 27 ottobre a lunedì 10 novembre 2025 all’ufficio elettorale. Dovranno essere composte da un minimo di sei candidati a un massimo di quindici, dovranno rispettare la parità di genere, e nessuno dei due sessi potrà avere una rappresentanza superiore ai due terzi rispetto all’altra. Sono richieste 15 firme per i quartieri sotto i seimila abitanti (Cesuola, Valle Savio, Borello, Rubicone, Ravennate, Dismano) dove verranno eletti nove consiglieri e 25 firme per quartieri con almeno seimila abitanti (Centro Urbano, Fiorenzuola,Cervese Sud, Oltre Savio, Al Mare, Cervese Nord), dove ne saranno eletti undici.

Il Pd avvia le danze: sabato e domenica porte aperte nei circoli cittadini per l’avvio della raccolta delle candidature.