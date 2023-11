Quartieri, cresce il malcontento: "Ignorati dall’amministrazione"

Cresce il malcontento nei consigli di quartiere. Dopo Paolo Foschi del quartiere Rubicone, è la volta di Giorgio Zanotti, Antonio Dal Muto e Simone Pivi, rispettivamente vice presidente e consiglieri del Cervese Sud. "C’è un po’ di amaro in bocca e il sentimento che prevale fra tutti noi consiglieri è quello di frustrazione e delusione per quello che è accaduto in questi anni di servizio. Sapevamo di avere poca voce in capitolo, non essendo i quartieri un ‘ente giuridicamente riconosciuto’, ma non pensavamo di arrivare ad essere totalmente inascoltati o addirittura ignorati. Quando abbiamo accettato di partecipare alla lista civica Insieme ed essere stati poi eletti, ci siamo messi a disposizione dei cittadini che ci contattavano per cercare di risolvere piccole problematiche di vita comune, dovevamo essere un ‘filtro’ tra il cittadino e l’amministrazione. Il nostro consiglio è molto attivo, ci incontriamo tutti i mesi, ci sono persone che, avendo a disposizione molto tempo, lo dedicano quasi totalmente a questa attività, ricordiamolo, volontaria. Quindi le segnalazioni arrivano puntuali e costanti in Comune attraverso i verbali che ad ogni incontro vengono compilati. La percezione è che questi verbali non vengano neanche letti e di conseguenza, a livello pratico, non c’è riscontro oggettivo di ciò che viene richiesto. All’inizio di questa collaborazione tra quartieri e amministrazione, è stato stilato un documento, chiamato “Patto di Quartiere”, volto a garantire la realizzazione di opere condivise all’interno della comunità. Dichiarazioni scritte nero su bianco che sono state ampiamente disattese, perché è stato fatto poco o nulla. Addirittura nell’ultimo resoconto alcune voci erano state eliminate! In particolare ci riferiamo alla messa in sicurezza di via Madonna dello Schioppo, strada ad alto traffico nel cuore del quartiere, teatro di tanti e ripetuti incidenti. Di cose da dire ce ne sarebbero tante altre, basterebbe andare a visionare i verbali compilati che, ci teniamo a dire, sono pubblici e sotto gli occhi di chiunque volesse approfondire quanto dichiarato. Pur avendo riscontrato elementi che fanno pensare, come già accennato, ad un atteggiamento di snobismo da parte dell’amministrazione comunale nei confronti del quartiere, vogliamo comunque sottolineare che, fino a che tale realtà rimarrà in piedi, gli scriventi ed i colleghi continueranno a svolgere il proprio lavoro col massimo impegno".