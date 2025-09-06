Una Virtus da sold out
Cesena
6 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Quartieri in pista, il trofeo al Ravennate

Il ‘Ravennate’ va di corsa. Gli atleti che hanno rappresentato le frazioni cesenati di Martorano, Ronta e San Martino in Fiume, giovedì sera hanno alzato al cielo sopra la pista di atletica il primo trofeo di ‘Quartieri in pista’, precedendo l’Oltresavio e il ‘Rubicone’. E’ il bilancio dell’evento ideato e promosso dal Comune, dalla Regione e dal Coni, con il coordinamento dell’Atletica Endas Cesena. All’iniziativa hanno aderito 36 atleti divisi in 12 squadre: donne e uomini di tutte le età e intere famiglie che rappresentando il proprio quartiere si sono messi alla prova sfidandosi nelle diverse discipline. In campo anche l’assessore allo sviluppo economico, ai quartieri e alla partecipazione Lorenzo Plumari che ha corso i 100 metri (in 12 secondi). "Una grande festa – ha commentato Plumari – vissuta all’insegna dei valori dello sport: la sana competizione, il gioco di squadra e la lealtà in campo. A Cesena lo sport è parte integrante della vita quotidiana di tante famiglie: unisce, coinvolge e insegna che partecipare attivamente, in ogni contesto, è il primo passo per ottenere risultati concreti". "Tanta gente, sorrisi, entusiasmo e la voglia di stare insieme attraverso lo sport – ha aggiunto la presidente dell’Atletica Endas Barbara Valdifiori –. È questo lo spirito con cui abbiamo pensato ‘Quartieri in pista’. Un grazie di cuore al nostro vicepresidente Andre Ermini, che ha avuto l’intuizione e la passione di dare vita a questo progetto. Un ringraziamento anche ai nostri tecnici e all’intero staff per l’impegno e la professionalità. Sono certa che questa sia solo la prima di tante edizioni". Il trofeo, creato dalle ragazze e dai ragazzi di Enaip e offerto dal Comune di Cesena, è stato consegnato agli atleti del quartiere Ravennate, lo custodiranno fino al prossimo anno.

Luca Ravaglia

