Quartieri mobilitati per i bisognosi. Sabato la raccolta di generi alimentari

Un aiuto concreto a chi è in situazione di difficoltà. Sabato prossimo i volontari dei Quartieri, i cittadini e le associazioni si mobilitano per una raccolta solidale di generi alimentari. Nel corso dell’intera giornata, dalle ore 9 alle ore 18, nei vari quartieri della città verranno raccolti generi alimentari di prima necessità, come pasta, riso, legumi, olio, biscotti e tanto altro come da volantini che i volontari forniranno all’ingresso delle tante strutture, dalla grande distribuzione ai piccoli negozi che hanno aderito all’iniziativa. L’intero ricavato sarà distribuito alle associazioni di volontariato di riferimento, che provvederanno a consegnare quanto raccolto a chi ne ha più bisogno.

Parte delle donazioni inoltre sarà destinata all’Emporio Solidale, una realtà fondamentale per tutto il territorio, che ogni giorno assiste decine famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione beni di prima necessità e fornendo un supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane.

"Quello della raccolta alimentare solidale – commentano gli assessori ai servizi alle persone e alle famiglie Carmelina Labruzzo e ai quartieri Lorenzo Plumari – è un appuntamento comunitario e di prossimità a cui teniamo molto e che nasce su iniziativa dei dodici quartieri cittadini, che ringraziamo per il vivo impegno e l’attiva partecipazione che di anno in anno caratterizza questa giornata. Si tratta di un’azione collettiva che coinvolge cittadini, volontarie e volontari e tantissime realtà del terzo settore".

"Viviamo – proseguono gli assessori Labruzzo e Plumari– in un periodo storico in cui le fragilità sono aumentate in modo considerevole a causa di un contesto internazionale instabile e di un incremento significativo del costo della vita. Restare al fianco dei concittadini più fragili o che vivono un temporaneo momento di difficoltà è un dovere di noi tutti ed è anche per questa ragione che lavoriamo continuamente al potenziamento della rete di servizi al cittadino". L’iniziativa ‘Quartieri solidali’ è resa possibile anche grazie alle Caritas parrocchiali, Associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppo Scout, MascI, le parrocchie del territorio, Banco di Solidarietà di Cesena, Emporio solidale e Cucine Popolari.

"L’iniziativa – commenta il coordinatore dei quartieri Sanzio Bissoni – rappresenta un’occasione preziosa per dimostrare il valore della solidarietà e il senso di comunità che caratterizzano Cesena e i suoi Quartieri. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con generosità, perché anche un piccolo gesto può fare la differenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il proprio quartiere di riferimento".