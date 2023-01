Quartieri prigionieri degli ultras "Mio figlio è rimasto terrorizzato"

La parte bella c’è, eccome. E’ quando alla fine del derby i gemelli Stiven e Cristian Shpendi individuano uno spicchio della curva e vanno a salutare un gruppetto di ragazzi che li hanno chiamati a gran voce per tutta la gara: scavalcano i pannelli pubblicitari e si mettono in posa per una foto a due passi dal punto in cui Luca Lewis regala la maglia a un bambino. Purtroppo però non c’è solo la parte bella e purtroppo domenica le ombre lunghe si sono allungate ben oltre i cancelli dello stadio. Un centinaio di ultras divisi tra cesenati e riminesi si sono dati appuntamento a Ponte Pietra per regolare chissà quali conti in sospeso con le maniere forti. Per fortuna la situazione non è degenerata, le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e non è stato necessario l’invio sul posto di nessuna ambulanza. Ma il punto non è questo. Il punto è che c’è un’intera comunità che non è più disposta ad accettare comportamenti del genere. Non si tratta di voler indagare il mondo ultras, ma di leggere negli occhi di un padre la costernazione per quanto accaduto: "Abitiamo qui, io mia moglie e mio figlio. Volevamo uscire di casa proprio...