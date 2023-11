"Quartieri senza poteri". L’addio del veterano Foschi

È un veterano dei consigli di quartiere. Paolo Foschi, 63 anni, repubblicano, abitanti a Calisese (Quartiere Rubicone), funzionario sindacale della Uil impegnatissimo in questi giorni per promuovere lo sciopero contro la manovra finanziaria del Governo, è forse il consigliere di quartiere di più lungo corso a Cesena.

"Probabilmente è vero – conferma sorridendo – anche se non credo esista una statistica in questo senso. Cominciai a bazzicare i consigli di quartiere negli anni Ottanta, quando rientrai a Cesena dal servizio militare. E da allora non ho più smesso".

Di solito il consigliere di quartiere si fa le ossa per puntare più in alto: consigliere comunale, regionale, parlamentare...

"No, io ho già un ruolo di rappresentanza nel sindacato, non cerco altro. Ma credo che la democrazia parte dalla base, e il Quartiere dovrebbe essere l’ideale...".

Perché dice ‘dovrebbe’?

"Perché il ruolo dei quartieri è stato progressivamente svilito. Un po’ di anni fa il consiglio di quartiere era la cerniera di congiunzione tra il cittadino e l’Amministrazione comunale, ma progressivamente il rapporto è cambiato".

In che modo è cambiato il rapporto tra Comune e quartiere?

"Che sempre più le decisioni rilevanti venivano prese a livello centrale e trasmesse alla periferia. Insomma, i consigli di quartiere si sono trasformai da cerniera a cinghia di trasmissione dal centro alla periferia".

E adesso?

"In questa legislatura la situazione è ulteriormente peggiorata: annullamento della capacità di spesa autonoma da parte dei Quartieri che vengono sempre più imbrigliati nelle pastoie burocratiche. Ormai i consigli di quartiere non sanno cosa e come rispondere alle istanze dei cittadini, anche alle più semplici come un attraversamento pedonale, un passo carraio o la fermata di un autobus. Non sappiamo più cosa rispondere a un cittadino che ci chiede di risolvere un problema".

Intende lasciare il consiglio di quartiere?

"Credo che questa sarà la mia ultima esperienza da consigliere di quartiere, anche perché ho già una certa età e sarebbe bene che entrassero in ballo i giovani. Sarebbe poi auspicabile che si tornasse allo spirito originario dell’istituzione dei consigli di quartiere. Come sono concepiti e gestiti ora servono a ben poco".