Quartieri Solidali, raccolta record. Duecento scatoloni dati alla Caritas

Inizio col botto per "Quartieri solidali". Ben 200 scatoloni pieni di alimenti donati è il risultato della prima giornata di raccolta svoltasi nel quartiere di Rio Salto-Castelvecchio a Savignano, con volontari operativi in piazzale Mauro Bertozzi e in piazza don Melchiorre Baroni dalle 8 alle 19. "I risultati hanno superato le aspettative – dice entusiasta Assunta Ciaravolo presidente della Consulta di quartiere –. La generosità delle persone ha superato anche stavolta le difficoltà del momento dimostrando che il sentimento più bello resta la solidarietà che ti scalda il cuore.Un grazie speciale ai donatori e ai volontari".

"Rio Salto-Castelvecchio non delude mai – aggiunge Elena Battistini, presidente della Caritas del Rubicone –. La Caritas è grata a chi crede nel suo lavoro e si mette al suo fianco per superare le sempre maggiori difficoltà delle persone che vivono nel nostro territorio". "Il bene non si fa una volta sola ma ogni volta che serve – è il commento del vicesindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua – e su questo la nostra comunità ha molto da insegnare. Grazie ai miei concittadini, ai volontari delle Consulte di quartiere e a Caritas per tutto questo".

Quartieri Solidali proseguirà a cadenza mensile, toccherà gli altri quartieri cittadini e avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

