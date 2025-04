Quartieri solidali. Raccolte 9 tonnellate di alimentari e beni

I dodici quartieri di Cesena si sono uniti anche quest’anno per dare il via alla tradizionale raccolta solidale, per sostenere le famiglie del territorio che stanno affrontando un momento difficile dal punto di vista economico. Grazie al fondamentale contributo dei volontari, oltre che all’attività portata avanti dai punti vendita che aderiscono all’iniziativa, nella giornata di sabato scorso sono state raccolte 8,9 tonnellate di generi alimentari a lunga conservazione. A questa quantità vanno aggiunti, inoltre, gli oltre 900 prodotti destinati all’igiene personale e della casa. Il materiale raccolto è stato poi distribuito dalle associazioni del settore terziario, così da raggiungere tutte le persone bisognose. All’iniziativa ‘Quartieri Solidali’ hanno preso parte, tra le altre, le associazioni ‘San Vincenzo’ e ‘Mantello di San Martino’, ‘Emporio Solidale’, il Banco di Solidarietà di Cesena e le varie parrocchie della zona.

"Quartieri solidali – dichiara l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo – è un’iniziativa che semina speranza e che per sua natura riguarda tutti noi, senza alcuna imposizione. Anche questa edizione è stata caratterizzata da una viva partecipazione, a dimostrazione del grande cuore dei cesenati che riservano sempre un’attenzione a chi affronta un momento di fragilità. Particolare attenzione a questi nuclei è riservata dall’Emporio solidale che segue annualmente oltre 161 famiglie e a cui è stata destinata una parte della ‘spesa’ raccolta nel corso della giornata di sabato. È importante rafforzare la rete di prossimità al fine di sostenere tutti e di non lasciare nessuno indietro".

Il ruolo principale dei quartieri è quello di "creare comunità attorno a temi cruciali – commenta invece il coordinatore del Collegio dei Presidenti Sanzio Bissoni –, primo fra gli altri quello della solidarietà e non meno della vicinanza alle persone più vulnerabili. Tutto questo è reso possibile grazie alle realtà del terzo settore, particolarmente attive e vivaci qui a Cesena e ai tantissimi volontari che si mettono a servizio del prossimo".