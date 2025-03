Quartieri solidali, raccolti 60 scatoloni di cibo

A Savignano sul Rubicone la prima giornata dei ’Quartieri solidali’ si è conclusa con 160 scatoloni. La notizia arriva dalla Consulta del quartiere Rio Salto Castelvecchio che sabato scorso ha concluso con un successo inatteso la prima di raccolta dell’edizione 2025. Davanti al supermercato di piazzale Bertozzi i volontari della Consulta hanno raccolto biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini da neonato, prodotti per l’igiene generosamente acquistati dai residenti del quartiere e da chi ha voluto fare spesa non solo per casa propria ma anche per i più fragili.

"L’impegno di una giornata intera – dice la presidente della Consulta di quartiere Assunta Ciaravolo – è stato ampiamente ripagato dalla generosità del quartiere che risponde sempre positivamente. Siamo contenti di condividere la nostra gioia con tutti e ringraziare le persone che hanno donato. Desidero in particolare rivolgere la mia gratitudine ai volontari che mi hanno affiancato. Nonostante le tante difficoltà, l’attenzione per chi è meno fortunato resta sempre il sentimento dominante nella nostra comunità".

"Non avevo dubbi su quale sarebbe stato il risultato di questa raccolta – aggiunge Elena Battistini, presidente della Caritas del Rubicone –, perché il quartiere Rio Salto Castelvecchio è sempre stato sensibile e pronto a dare una mano alla Caritas e ai suoi assistiti. Grazie per il vostro cuore e impegno". "Dietro Quartieri solidali – conclude il sindaco Nicola Dellapasqua – c’è tutto il bene che la nostra Savignano è capace di dare. Ma il bene non si attiva in automatico, quindi voglio dare merito all’impegno dei volontari, al tempo che ci hanno messo perché l’iniziativa desse un buon risultato che era prevedibile ma non scontato. Grazie, avanti così".

Il calendario dei Quartieri solidali continua con l’appuntamento di sabato 24 maggio al quartiere Fiumicino, ingresso Iper Rubicone (Cesare, 339 4935894). A seguire gli altri: sabato 28 giugno, quartieri Bastia e Valle Ferrovia, parco Bastia, zona Eurospin (Enzo 347 2668454, Catherine, 333 6669975); sabato 6 settembre, quartiere Cesare, piazza Falcone, (Patrizia, 347 5837074); sabato 20 settembre, quartiere Capanni, ingresso Iper Rubicone (Luca, 320 0648423); sabato 25 ottobre, quartiere San Giovanni, supermercato Md (Giorgia, 335 6286338), sabato 15 novembre, quartiere Centro storico, zona Conad Tuday (Fabio, 393 9236116)