’Quartieri solidali’, riempiti 150 scatoloni di aiuti

150 scatoloni riempiti e qualche offerta in denaro. È il più che generoso bilancio della prima giornata di raccolta ’Quartieri solidali’ che sabato 18 ha visto mobilitarsi la Consulta del quartiere Rio Salto-Castelvecchio all’ingresso della nuova Conad, in piazzale Bertozzi, e sul retro, in piazza Baroni. In testa ai volontari la presidentessa Assunta Ciaravolo, che esprime tutta la soddisfazione: "È un risultato che ci riempie il cuore di gioia. La macchina della solidarietà non si è fermata un attimo tutto il giorno. Anche in tempi difficili il quartiere ha risposto alla richiesta di aiuto per chi è meno fortunato".

Ha aggiunto Elena Battistini presidente della Caritas del Rubicone: "Ogni volta i risultati superano le più rosee aspettative. Il nostro magazzino languiva semivuoto e ora è pieno di tanti beni con i quali potremo riempire i pacchi alimentari per tante famiglie bisognose". Ha concluso Nicola Dellapasqua vicesindaco: "Il primo appuntamento ha confermato i principi che guidano i Quartieri solidali, solidarietà, unità, condivisione. Si dice che il bene non fa notizia. In questo caso il bene ha fatto 150 scatoloni di aiuti. Lo sapevamo e ne abbiamo avuto ennesima conferma. La comunità di Savignano c’è". Prossimo appuntamento sabato 15 aprile con il quartiere Cesare, in piazza Falcone.

e. p.