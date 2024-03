Quartieri Solidali. Riparte la raccolta di beni alimentari

I quartieri di Savignano sul Rubicone si riuniscono nel progetto Quartieri Solidali per dare un sostegno alimentare ai poveri della città. L’iniziativa torna per la quarta edizione, a partire da sabato 2 marzo nel Quartiere Rio Salto-Castelvecchio dove dalle 8 alle 19 i volontari della Consulta di Quartiere, con la presidente Assunta Ciaravolo, saranno presenti all’ingresso della Conad, piazzale Mauro Bertozzi, e sul retro, in piazza don Melchiorre Baroni. Chi vorrà potrà consegnare prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno o latte, piselli, olio (oliva e semi), pasta, pannolini da neonato misura 4/6, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Il materiale verrà devoluto ai poveri.