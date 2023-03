’Quartieri solidali’, sabato al via la terza edizione

di Ermanno Pasolini

Solidarietà, unità, condivisione e attenzione sono le parole che guidano i ’Quartieri solidali’. Sabato inizierà la terza edizione della raccolta promossa dai quartieri di Savignano sul Rubicone che si fanno solidali e scendono in campo a fianco della Caritas del Rubicone, dando vita ad una straordinaria rete di supporto ai poveri. L’iniziativa ’Quartieri solidali’, che gode del patrocinio del Comune, prende il via dal quartiere Rio Salto-Castelvecchio dove sarà attivata una doppia postazione. Dalle 8 alle 19 i volontari della consulta di quartiere, con in testa la presidentessa Assunta Ciaravolo, saranno all’ingresso della Conad, in piazzale Bertozzi e sul retro, in piazza don Melchiorre Baroni. Chi vorrà potrà collaborare liberamente all’iniziativa consegnando prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno o carne in scatola, piselli, olio d’oliva e di semi, parmigiano, caffè, pannolini da neonato misura 4-6, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Il materiale raccolto verà devoluto ai poveri.

’Quartieri Solidali’ proseguirà con un calendario a cadenza mensile che toccherà gli altri quartieri cittadini e avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

Dice Assunta Ciaravolo: "Riproponiamo questo appuntamento nonostante i tempi siano un po’ difficili per tutti. Sono certa che il buon cuore dei residenti farà la sua parte e che anche quest’anno la loro generosità non mancherà di aiutare chi è meno fortunato". Ha aggiunto Elena Battistini ex sindaco di Savignano e oggi presidentessa della Caritas del Rubicone: "Ringrazio tutti quelli che si impegnano in questo progetto, che evidentemente risponde a un sentimento presente nelle persone e che ha bisogno di questi momenti per emergere. Un ringraziamento che viene non tanto dalla Caritas, che è uno strumento, ma da coloro che usufruiscono dalla generosità delle persone di Savignano. Spero che questo progetto continui nel tempo, per l’unità che porta mettendo insieme tutti i quartieri".

Hanno concluso il vicesindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora ai Quartieri Natascia Bertozzi: "Siamo alla terza edizione di questa iniziativa, c’è di che essere fiduciosi e orgogliosi. Quando si chiede, Savignano risponde, non solo offrendo generosamente il proprio contributo con la spesa, ma anche dando il proprio tempo. Pensiamo ai volontari che formano la rete dei ’Quartieri solidali’. A loro va il nostro ringraziamento. Solidarietà non è una parola vuota ma un modo di essere comunità". I successivi appuntamenti uno al mese negli altri sette quartieri fino a novembre.