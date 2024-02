Quattro anni senza Steven: "Ciao guerriero"

Quattro anni fa moriva Steven Babbi, il ragazzo di 24 anni che sin da bambino per una vita intera ha lottato contro il sarcoma di Ewing, una grave forma di tumore molto aggressiva e invalidante. A Cesenatico, dove viveva assieme alla famiglia, era stimato e conosciuto per il carattere eccezionale. Nonostante trascorresse molte delle sue giornate fra interventi chirurgici, analisi mediche di ogni genere, ricoveri e cicli di chemioterapia, Steven aveva sempre un atteggiamento positivo, un alto senso del rispetto e affrontava la vita quotidiana con il sorriso.

Chi lo andava a trovare, spesso quando poi usciva dall’ospedale veniva rincuorato ed era Steven a dargli una pacca sulla spalla. Poche settimane prima della sua scomparsa, all’inizio del 2020 Vasco Rossi andò a trovarlo mentre era ricoverato al Rizzoli, Steven era molto felice e il giorno dopo ringraziò il Carlino per la pubblicazione della foto del suo incontro con la rock star.

Purtroppo le sue condizioni di salute in quei giorni si aggravarono e le persone a lui vicine lo hanno assistito, cercando di ricambiare quell’amore che Steven aveva per tutti. Steven lavorava alla Siropack e anche i titolari dell’azienda, i coniugi Barbara Burioli e Rocco De Lucia, gli sono sempre stati vicino e non hanno mai perso il contatto con i genitori del ragazzo, papà Athos Babbi e mamma Monia Zafferani, assieme ai fratelli Kevin e Jason.

Il caso di Steven Babbi colpì molte persone, quando nel 2017 si apprese la notizia che l’Inps, per la prolungata assenza di Steven dal lavoro oltre il limite previsto dei sei mesi per guarire da un delicato ed invasivo intervento chirurgico, decise di sospendere l’assegno che integrava la sua busta paga. Rocco De Lucia e Barbara Burioli decisero di garantire loro tale somma e tutti i dipendenti della Siropack sostennero il loro giovane e sfortunato collega. Il fatto ebbe un clamore nazionale. Attestati di stima e di vicinanza arrivarono da tutta Italia ed i coniugi titolari dell’azienda di Cesenatico vennero contattati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale conferì loro l’onorificenza di Cavalieri al merito della Repubblica italiana.

In questi giorni i genitori, i fratelli ed i nonni di Steven, hanno pubblicato un manifesto con una bella foto del ragazzo ed un bel pensiero: "Ciao guerriero, il tuo sorriso rimarrà incancellabile nei nostri cuori e ci da la forza ogni giorno di andare avanti. Il grande amore che abbiamo avuto per te continuerà per sempre". Sono tante le persone che oggi ricordano Steven, un 24enne che ha sofferto tantissimo ma ha insegnato a tanti a vivere, perchè per lui ogni giorno di vita era bello e sapeva dire grazie per qualsiasi cosa.

Giacomo Mascellani