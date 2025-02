Quattro convocati dalla Federazione

Il lavoro, l’impegno e la passione pagano. La società Cesena Basket 2005, da sempre attenta nella valorizzazione del suo vivaio, ha incassato un importante riconoscimento che premia il talento e le potenzialità di quattro suoi atleti, che nelle scorse ore sono stati convocati dal settore giovanile nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro nell’ambito del progetto ‘Ogni Regione Conta’ che interessa i giocatori nati negli anni 2007, 2008 e 2009 e che si svolgerà al palasport di Cervia mercoledì 12 febbraio.

Il progetto è stato ideato con un duplice obiettivo: da una parte quello di attraversare l’Italia per diffondere il metodo di lavoro del ‘Settore Squadre Nazionali’ e dall’altro quello di ascoltare le esigenze e le necessità degli addetti ai lavori. Il programma prevede due allenamenti giornalieri condotti dal tecnico federale Marco Sodini, con la partecipazione del coordinatore delle squadre nazionali maschili – nonché ex atleta e punto di riferimento del basket italiano Lugi Datome.

Tra gli ideatori del progetto c’è poi un’altra star della palla a spicchi italiana: il coach della nazionale maggiore azzurra Gianmarco Pozzecco. Le convocazioni riguardano 32 atleti della Romagna scelti per talento, percorso, fisicità e proiezione futura. "Siamo fieri delle convocazioni – è stato il commento della Cesena Basket 2005 – in particolare visto l’alto livello tecnico dei giocatori della zona romagnola. La scelta è caduta su Leonardo Canali e Massimo Sansovini del 2008 e su Ivan Pezzi e Luca Nocerino (quest’ultimo è riserva a casa) del 2007. I nostri ragazzi si confronteranno con l’élite dei settori giovanili zonali e con coetanei spesso convocati nelle nazionali italiane di categoria. Tutto lo staff tecnico e i preparatori fisici sono entusiasti per questo riconoscimento del lavoro fatto finora tra allenamenti, campionati giovanili e esperienze con la prima squadra in Divisione Regionale 1".