Quattro donne di Sarsina diventano regine per una sera

Quattro donne di Sarsina si sono messe in gioco per l’8 marzo nella serata organizzata dalla Consulta delle Donne. La prima delle ’quattro regine’ per una sera, da un po’ di anni si occupa, insieme al marito e al figlio, di fare conoscere le bellezze del luogo, i sentieri, le merende all’aperto, in compagnia e dove non solo i bambini adorano gli asini. Dietro tutto questo c’è un grande lavoro di squadra che porta avanti "Il Pagliaio" e lei è Eleonora Matassoni, per una sera "Regina di cuore". La seconda oltre al ruolo di insegnante è stata anche vice preside della scuola sarsinate. In pensione da qualche tempo, non ha mollato l’insegnamento perchè si occupa di fornire le nozioni della lingua italiana agli stranieri, presso la biblioteca comunale; per bravura, grande sensibilità, attenzione, impegno verso il gruppo, Alma Nardi è stata designata "Regina di denari". Passando alla terza donna dalle radici solide, questa all’età di 38 anni scopre di essere celiaca, ma non si adegua e fa una scelta rivoluzionaria per la sua vita: si licenzia dal posto di lavoro e decide di intraprendere un viaggio dentro questo mondo del gluten free poco conosciuto, ed apre un laboratorio artigianale di cibo per celiaci. Oggi la "Belli Freschi" produce e commercializza il prodotto senza glutine in tutta Italia e per questo Rita Giorgi è "Regina di picche". Infine la quarta donna: sa attendere, ascoltare ed a volte è spiazzante la sua genuinità ed il modo in cui lei racconta le tradizioni, le erbe, il bosco che non percorre ma visita. Questa sua passione, l’ha portata oltre trent’anni fa a fare una scelta controcorrente: tutti in città, lei in campagna dove ha fondato con il marito l’impresa "Remedia" che produce e distribuisce rimedi naturali. Il suo nome è Lucilla Satanassi, "Regina di fiori".

Edoardo Turci