Quattro giovani ammessi al servizio civile in biblioteca

Il Comune di Sarsina ha dato il benvenuto a 4 giovani che saranno impegnati in Comune per il servizio civile nazionale. Lo comunica con soddisfazione l’Amministrazione che aggiunge: "Ben arrivati Giorgia, Chiara, Riccardo e Viola! In questi giorni in Comune c’è aria di freschezza, sono arrivati infatti i nuovi volontari del servizio civile, che hanno aderito al progetto Fiumi di Cultura". Quattro i posti a disposizione alla Biblioteca Comunale ’Tito Maccio Plauto’ e più in generale per l’Ufficio Cultura e Turismo".