Quattro giovani ’pizzicati’ con droga

I carabinieri di Cesenatico hanno segnalato al prefetto di Forlì-Cesena quattro giovani consumatori di sostanze stupefacenti. Sono un 20enne fermato in via Crispi nella zona della stazione ferroviaria, con in tasca mezzo grammo di cocaina, un 20enne ed un 15enne controllati dai militari di Gambettola e pizzicati con più di tre grammi di hashish ed un 37enne fermato a Gatteo dai carabinieri di Savignano con 0,6 grammi di cocaina. Tutti i quattro hanno dichiarato di possedere la sostanza stupefacente solo per uso personale.