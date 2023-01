Quattro incontri pubblici per una corretta educazione sulla raccolta dei rifiuti

Quattro assemblee pubbliche per rispondere ai quesiti dei cittadini sulla tariffa corrispettiva puntuale nella raccolta rifiuti. La tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti, attiva a Cesena dal 1° gennaio, contribuirà ad aumentare il tasso di riciclo da un lato, e a ridurre la produzione di rifiuti dall’altro. Si tratta di un sistema più equo e proporzionato della Tari, e di una misura orientata a una maggiore equità, che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati ambientali significativi in termini di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti. L’importo da pagare sarà calcolato non più solo in base alla superficie dell’immobile, alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) e al numero di componenti della famiglia (per le utenze domestiche), ma terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dalla singola utenza. I conferimenti saranno indicati in bolletta.

Per poter comprendere al meglio il nuovo sistema e per ottenere risposta a tutti i quesiti, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare ad alcune assemblee pubbliche. Il primo incontro si terrà martedì alle ore 20.30, all’hub di Borello (piazza San Pietro in Solfrino, 465). Gli incontri successivi si terranno: martedì 31 gennaio al circolo Arci di Sant’Egidio; martedì 7 febbraio al Palazzo del Ridotto e giovedì 9 febbraio a Cesena Fiera. Tutti gli incontri saranno alle 20.30.

Questo primo passaggio richiede una fase di adattamento, al fine di dare modo alle utenze (58.671, di cui 52.465 domestiche e 6.206 non domestiche) di sperimentare il nuovo sistema ottimizzando abitudini di differenziazione e conferimento dei rifiuti, senza correre rischi di pagare di più a causa di svuotamenti non necessari. Per questo, l’Amministrazione ha deciso di affrontare questo processo con gradualità, in modo da consentire a famiglie e imprese di abituarsi ai nuovi criteri.