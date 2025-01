Quattro minorenni a bordo di un’auto rubata: denunciati

Quattro minorenni denunciati per furto di auto. I fatti risalgono al 6 gennaio quando una pattuglia della polizia locale sulla via Emilia a Savignano ha intimato l’alt a una Fiat Punto che però non si è fermata. Gli agenti pochi minuti dopo hanno trovato l’auto in un parcheggio in zona Rio Salto e sono riusciti a bloccare due 16enni residenti in Valmarecchia. La vettura era stata rubata a Rimini il giorno prima. Le indagini hanno consentito di identificare anche i due fuggitivi, 17enni residenti nell’area del Rubicone. I quattro sono stati denunciati. L’auto è stata restituita al proprietario.

e.p.