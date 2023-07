’Quattro passi tra note e sapori’, oggi in scena la versione Family

Oggi e domani a Bagno ci saranno altre due puntate dell’iniziativa ’Quattro passi tra note e sapori’ all’interno della rassegna ’Savio Trail’. Questa volta va in campo la versione Family, pertanto interamente dedicata ai bimbi, con lo scopo di promuovere il movimento e il benessere nella natura, divertendosi. Questo il programma di oggi: ritrovo alle ore 16,30 in piazza Ricasoli a Bagno, per dare inizio alla passeggiata guidata da un esperto di Forest Therapy, con destinazione il ’Bosco del Benessere’, dove ci sarà anche la sosta per la merenda a cura della Pro Loco, e il ’Metamorfosi Lab’ a cura di Trame Teatro e Musica.

Inoltre avrà luogo anche il momento della lettura sul mito di Dafne e Apollo. A seguire la creazione nel bosco di una piccola installazione con sassi, rami, foglie, tessuti, ispirata alla storia stessa. Età minima consigliata 5-6 anni. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Ticket 8 euro a bambino.

Domani, altro ritrovo, alle 10, in piazza Ricasoli, per dare il via al gioco ’Il tesoro della Valle del Savio’, un’avventura nei vicoli di Bagno alla ricerca delle meraviglie della nostra Valle. I bambini dovranno rispondere ad alcune domande per scoprire gli indizi che porteranno alla scoperta del tesoro. Anche in questa puntata l’età minima consigliata è 5-6 anni e i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Ticket 8 euro a bambino. Chi farà entrambe le attività pagherà 13 euro invece di 16.

La rassegna ’Quattro passi tra note e sapori-Edizione family’ si terrà anche in agosto (giovedì 3 e venerdì 4) e in settembre (martedì 5 e mercoledì 6). Iscrizioni presso l’ufficio Iat Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Palazzo del Capitano, Via Fiorentina, 38, Bagno (0543911046); [email protected]

