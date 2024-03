Quattro sindaci per il futuro dei ’Mandrioli’

La strada di Passo Mandrioli al centro di un incontro che si è tenuto a San Piero in Bagno, nella sede municipale di Palazzo Pesarini. Un incontro promosso da un gruppo di cittadini toscani e romagnoli per fare il punto sulla situazione dei lavori lungo la tratta romagnola di quella strada (SP142). Presenti il sindaco di Bagno, Marco Baccini, oltre agli amministratori comunali di Poppi e di Bibbiena. Inoltre, era in videocollegamento il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ente proprietario della strada dei Mandrioli lato Romagna, mentre per il lato Toscana la strada è regionale in concessione alla Provincia di Arezzo. E a questo proposito, c’è chi dice che la soluzione migliore sarebbe quella che tornasse tutta ad essere la "Strada Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola", come era sino ai primissimi anni duemila.

I temi i posti al centro dell’incontro sono stati sostanzialmente tre. Il primo sulla situazione dei lavori in corso e sul miglioramento della programmazione dei lavori stessi, al fine di evitare chiusure impreviste e dannose e una migliore capacità di comunicare le stesse. Altro tema è stato quello sulla sicurezza della strada di Passo dei Mandrioli, alla luce dell’intenso traffico di veicoli pesanti che lo attraversa, con tutte le problematiche dovute ad una strada costruita per tutt’altra capacità di transito visto che è’ stata realizzata dal 1872 al 1880. Altro punto dibattuto quello sulle eventuali decisioni che in futuro dovranno essere prese in considerazione della costosa manutenzione di quella infrastruttura viaria e le eventuali alternative. In alcuni interventi, è stato riportato alla ribalta anche anche il "sogno" della realizzazione del traforo stradale Bagno-Alto Casentino. Un incontro, dipanatosi in un clima cordiale e costruttivo, dal quale sono scaturite alcune decisioni. Da subito, infatti, verrà implementata una modalità di comunicazione relativa alle eventuali prossime chiusure al transito della strada dei Mandrioli che faccia perno sull’ente Provincia, che le dovrà divulgare alle amministrazioni comunali in modo rapido. Gli attuali lavori nel tratto Scalacci dei Mandrioli di Bagno dovrebbero durare ancora un mese circa, mentre i successivi lavori di rifacimento delle barriere, degli asfalti e del Ponte di Becca non dovrebbero prevedere chiusure per i lavori da svolgere. Sul tema di una eventuale chiusura della strada dei Mandrioli ai mezzi pesanti le Amministrazioni di Poppi e di Bibbiena hanno espresso la loro contrarietà, in difesa di una arteria fondamentale per le aziende del Casentino.

gi.mo.