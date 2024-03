Quattro sindaci per Sarti: "Sei l’uomo giusto"

La lista civica Savignano Futura, appoggiata da tutta la coalizione di centrodestra e guidata dal candidato sindaco Lorenzo Sarti, si è presentata alla città di Savignano sul Rubicone. Quattro i sindaci ospiti: Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria-Igea Marina; Gianluca Vincenzi, ex sindaco e oggi assessore di Gatteo; Silverio Zabberoni, sindaco di Borghi ed Enrico Cangini, sindaco di Sarsina. "Sarti ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e non gli mancherà il coraggio di affrontare le situazioni anche più complesso – ha detto subito Giorgetti –. Mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza accumulata in questi anni. Chiama, e noi ci saremo".

"Quando sarai sindaco, ricordati che lo sei da quando esci di casa fino a quando alla sera rientri – è il consiglio dato a Sarti di Veincenzi –. E ricordati che la sincerità arriva anche con i no". "Vale la pena correre per fare il sindaco e so che tu arriverai primo gli fa eco Zabberoni –. Dopo i primi giorni io cinque anni fa mi sono trovato in gravi difficoltà, ma nonostante tutto siamo riusciti a dare risposte a tutti. Ho affrontato l’emergenza dell’alluvione e mi ha aiutato moltissimo il sindaco Giorgetti. Lorenzo, vai avanti. Ricordati sempre di mettere in atto l’ascolto di tutti". "Un sindaco deve prendersi cura della comunità e deve essere un educatore della comunità e un istruttore che sa individuare il meglio e i bisogni dei suoi concittadini" condivide Cangini.

"Ringrazio i sindaci per l’aiuto e il sostegno che mi hanno portato – ha risposto Sarti, commosso per la stima e la fiducia ricevuta dai primi cittadini –. Mi sto impegnando in questa nuova avventura. Rispetto a quando ero giovane vedo oggi una Savignano rassegnata, che non ha un progetto per il futuro. Esporremo una visione futura di Savignano, come vogliamo trasformarla, per farla tornare ai fasti di un tempo".

All’incontro hanno poi preso la parola alcuni esponenti della squadra che stanno collaborando attivamente alla redazione del programma, che sarà costruito tramite l’ascolto della cittadinanza. "Sarà un momento importante per conoscere idee e visioni – hanno detto Romano Anelli avvocato, Valentina Clementi avvocato, Antonio Maimonte per 39 anni carabiniere a Savignano sul Rubicone e oggi in pensione –. Serve un impegno più fattivo con i cittadini, a partite dal curare il decoro urbano e creare un ufficio della sicurezza".

Ermanno Pasolini