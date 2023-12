’Quattro stagioni fiabesche’, storie per bimbi al pianoforte

Oggi alle 16 alla sezione ragazzi della Malatestiana si presenta il volume di fiabe ’Quattro stagioni fiabesche’ in lingua albanese. Ne sono autori Ardita Bufaj e Klodian Qafoku. Bufai si laurea in pianoforte alla facoltà della musica dell’Accademia delle Arti a Tirana, è vincitrice di diversi concorsi nazionali ed internazionali. Diverse le collaborazioni con l’orchestra della Radio Televisione Albanese, l’orchestra del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto. Nel 2020, Bufaj ha realizzato il suo primo album ’Anima Kineart’, una raccolta di musiche di film per bambini diventato subito un grande successo in Albania. Nel 2022 presenta l’album ’La melodia delle campane’, raccolta di canzoni natalizie. Dal 2018 è docente di pianoforte presso l’Università delle Arti a Tirana. Klodian Qafoku, è un noto compositore e orchestratore. Ha partecipato due volte all’Eurovision Song Contest (2006 - AteneGrecia, 2015 Kiev Ucraine). Vincitore per 3 volte del I° premio al Festival Nazionale della Canzone per Bambini ScutariAlbania, come orchestratore e produttore, Qafoku conta centinaia di produzioni diverse con i migliori cantanti in Albania. Attualmente lavora come produttore discografico dell’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Albanese.