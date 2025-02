Queer comedy show con le Fraciche

Stasera il Magazzino Parallelo, in collaborazione con il collettivo Spazio Caracol e le associazioni Ipazia Liberedonne e Rimbaud LGBTQ+, ospiterà il Queer Comedy Show delle Fraciche, collettivo comico romano composto da Frad, Simonetta Musitano e Le Recensioni Non Richieste: il trio porterà in scena il primo spettacolo di stand-up comedy a tema queer in Romagna (forse non è del tutto vero, devono ancora controllare!). L’idea alla base di questo spettacolo è quella di creare spazi comici in cui le persone queer possano finalmente sentirsi rappresentate, in cui sono le cosiddette minoranze a prendere il microfono per demolire lo status quo. Le porte apriranno alle 20:30, lo spettacolo inizierà alle 21.

Dalle 23 la Reina del Fomento darà vita a un coinvolgente dj-set con una speciale selecta transfemminista che farà ballare il pubblico fino a notte fonda. L’ingresso è al costo di 5 euro con tessera Arci (senza prenotazione) e ci sarà anche la possibilità di usufruire della formula del biglietto sospeso: chi lo desidera potrà contribuire con una quota aggiuntiva per permettere a chi non ha la possibilità economica di partecipare all’evento.