Quegli amori che fanno storia

Sarsina va in connubio con le nozze d’oro e di diamante dei suoi cittadini. "Al Centro Culturale di Sarsina abbiamo accolto tutte le coppie sarsinati che, nel corso del 2025, hanno celebrato il 50° e il 60° anniversario di matrimonio, festeggiando assieme ai loro familiari questo importante traguardo". Lo comunica l’amministrazione comunale plautina, che poi aggiunge: "Si tratta di una tradizione che si evolve. Fu il sindaco Malio Bartolini (scomparso nel 2013, ndr) a iniziare a celebrare questo prezioso anniversario e, fino ad oggi, il sindaco visitava casa per casa gli sposi per consegnare loro una pergamena simbolica. Da quest’anno, grazie alla grande collaborazione della Consulta delle Donne, e anche per evitare errori e dimenticanze, abbiamo invitato tutti a una cerimonia di consegna della pergamena durante la quale abbiamo proiettato le immagini che immortalavano il loro giorno di matrimonio. Con questa edizione prende ufficialmente forma l’iniziativa ’L’Amore che fa la Storia’ – annuncia a conclusione il Comune di Sarsina – che da ora in poi verrà organizzata ogni anno, per celebrare con continuità il valore delle unioni che hanno segnato la storia delle nostre famiglie e della nostra comunità. Dalla visione sono scaturiti ricordi e aneddoti di una vita vissuta assieme, tra difficoltà e peripezie, sempre nel segno del rispetto reciproco".