Quei legami tra cinema ed emozioni

Un ciclo di film, commentati dagli stessi autori e attori con lo stimolo dei professionisti della salute mentale, per indagare i sentimenti, le gioie e i dolori, gli equilibri e gli squilibri della vita attraverso il filtro della creatività. Torna con questa griglia la rassegna CinemAnimaMente. "Occasioni - spiega il dottor Michele Sanza direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì - per esplorare il mondo sotterraneo del cinema e ciò che lo anima nella rappresentazione delle emozioni, ma anche per dimostrare l’impegno del servizio pubblico per la salute mentale". Cinque appuntamenti, dunque, sotto l’egida di un titolo che fa da fil rouge alle scelte filmografiche adottate dal gruppo degli organizzatori: "Legàmi". "Affrontare il tema dei legami - evidenzia lo psicologo Gianluca Farfaneti, un’altra delle colonne della rassegna - significa esplorare le regole delle relazioni umane, affettive, sentimentali e parentali mostrando come la cultura possa essere strumento di sostegno alla salute mentale".

La rassegna sarà ospite del cinema Eliseo che, dice l’amministratrice Francesca Piraccini "si pone come partner in una funzione sociale a cui teniamo con orgoglio". Dal canto suo Luana Grilli, presidente della Cooperativa Il Mandorlo, che finanzia in parte la rassegna, sottolinea "la vicinanza della cooperativa ai temi del sociale comunicati con creatività e gentilezza". Un tema largo in grado rappresentare più di una situazione che si riflette nelle scelte delle pellicole effettuate da Daniele Gualdi, appassionato di cinema, che modererà gli interventi. Le proiezioni hanno un calendario che si svolgerà l’8, il 18 e il 28 febbraio, poi il 14 e il 20 marzo. Solo il primo appuntamento è previsto alle 17,30, gli altri alle 20,45. In programma pellicole del cinema italiano, alcune di registi esordienti: "L’invenzione di noi due", di Corrado Ceron (storia di una coppia nella sua evoluzione) con Silvia d’Amico in dialogo con Michele Sanza; "Per il mio bene" di Mimmo Verdesca (la maternità nel nome del bene per i figli) in dialogo con Francesca Agostini docente di psicologia; "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana (una famiglia sconvolta da un evento imprevedibile) che dialogherà con la neuropsichiatra infantile Mariella Allegretti; "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini (racconto di un rapporto con il padre) con Fabrizio Gifuni che dialogherà con Gianluca Farfaneti; "Ciao bambino" di Edgardo Pistone (un ragazzo si innamora di una prostituta…) con il regista che dialogherà con la psichiatra Annalisa Vigherani. La rassegna coinvolge anche gli studenti della facoltà di Psicologia del campus cesenate dell’Alma Mater. Ogni proiezione ha un costo di 6,5 euro ed è possibile acquistare e prenotare i biglietti attraverso il sito internet del cinema Eliseo.