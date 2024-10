"Quei limiti ci sono sempre stati"

La ristoratrice Monica Rossi invece non è contraria all’autovelox: "Se hanno dato il nulla osta per installare l’apparecchio in quel punto c’è un motivo. Sulla Statale Adriatica hanno competenze l’Anas, la Prefettura e la Polizia stradale. Se risulta che in quel punto gli automobilisti iniziano a spingere sul gas, chi è responsabile ha fatto bene ad installare il velox alla fine del cavalcavia, anche se capisco le lamentele di chi ha preso una multa. Il prefetto a tal riguardo è stato chiaro, si deve rallentare, è una questione di buon senso, inoltre quei limiti di velocità ci sono sempre stati e quindi non vedo dove sia il problema".