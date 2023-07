Quella voce dell’anima "Omaggio ai romagnoli"

La drammaticità e il senso di comunità della gente di Romagna, che hanno reso indelebili i giorni dell’alluvione, rivivono in note. È disponibile da qualche giorno sulle maggiori piattaforme musicali ‘Vox animae’, opera del pluripremiato compositore cesenate Davide Caprelli. "L’ho composta durante i giorni della tragedia — racconta —. Le parole sono alcune frasi in latino di carattere religioso, il coro rappresenta il popolo e la sonorità è una sequenza di accordi che si susseguono in una escalation che rappresenta l’invadenza delle acque. L’apice melodico descrive il movimento di solidarietà e di aiuto reciproco che ha caratterizzato questo evento". Anche Caprelli, insieme ai suoi familiari, è accorso come tanti altri volontari per aiutare a spalare il fango che aveva invaso tutto e ha dato ospitalità per un mese a una famiglia sfollata. Sul suo canale youtube ha raccontato quei giorni concitati con un video, tra musica e parole (quelle della poesia di Lorenzo Bazzocchi) intitolato ‘Cesena coraggio’, che ha raggiunto diverse centinaia di persone.

Intanto continua il periodo d’oro del 51enne musicista cesenate, che ha curato la sigla di ‘Geo’ e le musiche di ‘Chi l’ha visto’, storiche trasmissioni televisive di Rai 3. E’ in uscita ‘Sacred Planet’, una sua raccolta di brani scritti per i documentari di ‘Geo’ e ‘Wild Italy’ (in onda su Rai5 e Sky Nature). E’ di qualche giorno fa, inoltre, la notizia che le sue composizioni ‘Liberation’ e ‘Mother of God’ – soundtrack rispettivamente del lungometraggio ‘Sospesi’ e del documentario ‘Libera nos. Il trionfo sul male’ - sono in lizza all’InterContinental Music Awards di Los Angeles in America. Sono due pellicole indipendenti uscite l’anno scorso, le cui musiche continuano a collezionare riconoscimenti internazionali. E appuntamenti di prestigio attendono gli ultimi film per cui Caprelli ha composto la colonna sonora. Si tratta di ‘Anemos’ di Caterina Salvadori e Vera Muzi, cortometraggio contro la violenza sulle donne con Matilde Gioli e Francesco Montanari, iscritto al prossimo Festival del Cinema di Venezia. E poi ‘Pellaccia’ di Alessandro Tamburini e Matteo Almenno, montato da Giuseppe Pietro Tornatore (nipote del celebre regista di ‘Nuovo Cinema Paradiso’) che parteciperà al Torino Film Festival in autunno. Il prossimo anno il compositore cesenate sarà impegnato, tra gli altri, anche nel sequel (ora in fase di pre-produzione) di ‘Est - Dittatura last minute’, per cui aveva scritto la colonna sonora ottenendo importanti riscontri.

Francesca Siroli