Quell’amore che fa male

"L’amore che fa male. L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti" è il tema proposto dall’associazione Ipazia Liberedonne che, per martedì, alle 20.45, al palazzo del Ridotto, indice una conferenza tenuta da Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore, tra i massimi esperti di adolescenza. L’incontro, aperto alla cittadinanza e rivolto in particolare a genitori, insegnanti, studenti ed educatori. "L’educazione sentimentale degli adolescenti – afferma il dottor Rossi -, e` il piu` grande tabu` della genitorialita` e della pedagogia. Nessuno pensa davvero, insieme a ragazzi e ragazze i significati dell’amore e delle sue trappole: violenza di genere, gelosia, controllo ossessivo, immaturita` emotiva, manipolazione e dipendenza affettiva". Introdurre l’educazione sentimentale a scuola è fondamentale per promuovere una crescita armoniosa degli studenti e per costruire una società più consapevole e rispettosa. La scuola, infatti, non è solo il luogo dell’apprendimento cognitivo, ma anche lo spazio privilegiato in cui bambini e adolescenti imparano a conoscersi, a gestire le proprie emozioni e a relazionarsi con gli altri. Insegnare l’educazione sentimentale significa fornire ai giovani strumenti per riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni, sviluppando empatia, rispetto e capacità comunicative; una forma di prevenzione primaria contro fenomeni diffusi come la violenza di genere, il bullismo, lo stalking e la violenza tra pari, che spesso nascono dall’incapacità di gestire i sentimenti, la frustrazione o il rifiuto.

r.c.